LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) von 214 auf 155 Euro gesenkt, die Einstufung aber angesichts verbliebenen Kurspotenzials auf "Overweight" belassen. Er sehe im Umbau des Top-Managements einen wichtigen Meilenstein für weitere Kostensenkungen, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Darüber hinaus gewännen die Offensiven in China und mit elektrischen Antrieben deutlich an Fahrt, was die Stimmung der Anleger verbessern sollte. Trotz des reduzierten Kursziels bleibe er optimistisch./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2020 / 07:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2020 / 07:49 / GMT



