NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen (VW) nach einem Treffen mit Top-Managern auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Alles in allem halte der Autobauer die Investitionen auf konstantem Niveau, setze gleichzeitig aber auf die Technik der Zukunft, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein wesentlicher Teil der investierten Mittel fließe so in die Digitalisierung. Es sei aber ein Balanceakt, der den Schutz des profitablen Verbrennungsmotors nicht außer Acht lassen dürfe./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2020 / 23:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2020 / 12:15 / GMT



