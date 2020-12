NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi resümierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie den jüngst vorgestellten Strategieplan des Autobauers. Die darin enthaltenen Punkte seien ein klarer Fahrplan für den Energiewandel. Dies sei aber ein mehrjähriger Prozess./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2020 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2020 / 17:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.