NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vorzugsaktien von Volkswagen nach einem Vorstandsinterview in der "Wirtschaftswoche" auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Dass Herbert Diess seinen Dreijahresvertrag erfüllen wolle, bestärke seine Einschätzung gegen die vieler Markteilnehmer, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet damit, dass Diess zudem früher als üblich eine Vertragsverlängerung angeboten wird./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2020 / 10:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2020 / 11:04 / GMT



