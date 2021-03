NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die VW-Vorzüge auf "Overweight" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen.

Mit Blick auf die Stellantis-Aktie sei deren deutlicher Abschlag im Vergleich zu den Wolfsburgern oder dem Wettbewerber Toyota nicht gerechtfertigt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ergebnisentwicklung des aus der Fusion der PSA Gruppe mit Fiat Chrysler entstandenen Autobauers sei der von Wettbewerbern wie VW, Daimler, BMW und Renault überlegen./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021 / 19:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.