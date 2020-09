NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Vorzugsaktien von Volkswagen in einer grundlegenden Neueinschätzung des europäischen Autosektors mit "Underperform" und einem Kursziel von 160 Euro eingestuft. Das Risiko der Wolfsburger sei, dass diese nicht fokussiert genug sein könnten, schrieb der neue Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Dienstag vorliegenden Studie des Analysehauses. So drohten die Kosten aus dem Ruder zu laufen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2020 / 15:38 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.