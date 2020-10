NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) vor den erwarteten Zahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die sehr positive Gewinnüberraschung von Daimler habe der Hoffnung auf eine Erholung im Premiumsegment der Autohersteller Auftrieb verliehen, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Montag vorliegenden Studie. Für VW verwies er dafür auf die Marken Audi und Porsche. Doch während für Audi ein solides Quartal zu erwarten sei, werfe die finanzielle Entwicklung bei Porsche Fragen auf./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / 15:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.