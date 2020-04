NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo B von 187 auf 176 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Conviction Buy List" belassen. Analystin Daniela Costa kürzte in einer am Freitag vorliegenden Studie wegen der Corona-Krise ihre Erwartungen an den Nutzfahrzeughersteller deutlich und geht davon aus, dass auch die Markterwartungen zurückkommen werden. Ein Kauf der Aktie lohne sich aber weiter, unter anderem weil der Konzern über eine der solidesten Bilanzen im Sektor verfüge und ein gutes Polster habe, um die Krise zu meistern./tav/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 23:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



