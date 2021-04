NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die B-Aktie von Volvo vor den am 22. April erwarteten Zahlen von 257 auf 267 schwedische Kronen angehoben und sie auf der "Conviction Buy List" belassen. Nach jüngsten Unterbrechungen der Produktion könnte der Bericht zum ersten Quartal einen positiven Impuls geben, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die gute Nachfrage könne sich für den Nutzfahrzeughersteller preissteigernd ausgewirkt haben, vor allem auf dem US-Markt. Auch vom Service-Geschäft und von den Kosten könnten positive Effekte ausgehen./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2021

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



