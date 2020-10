ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die B-Aktien von Volvo nach Quartalszahlen von 176 auf 184 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Lkw-Bauer habe stark abgeschnitten und mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung klar übertroffen, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er hob seine Absatzschätzungen für Nord- sowie Südamerika an. Das gute Abschneiden sei in der Aktie aber schon eingepreist und das weitere Kurspotenzial somit begrenzt./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 20:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2020 / 20:07 / GMT





