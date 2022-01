NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volvo B von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 235 auf 210 schwedische Kronen gesenkt. Wie der Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie schrieb, dürften bei dem Nutzfahrzeugbauer anhaltende Lieferkettenprobleme den starken zyklischen Schwung vorerst bremsen. Der Experte passte seine operativen Gewinnerwartungen für 2022 daran an. Das daraus resultierende Kursziel spreche nur noch für ein neutrales Votum. Er betonte derweil seinen Optimismus für Daimler Trucks./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2022 / 21:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.