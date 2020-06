NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volvo B von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 125 auf 180 schwedische Kronen angehoben. Am Markt werde das Vorankommen des Lkw-Herstellers bei der Profitabilität unterschätzt, argumentierte Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Schweden hätten im vergangenen Geschäftszyklus die Kosten gesenkt. Sollten sich konjunkturelle Frühindikatoren wie Einkaufsmanagerindizes erholen, dürfte Volvo eine Neubewertung erfahren./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2020 / 22:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2020 / 12:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.