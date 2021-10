NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volvo B von 236 auf 222 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe im dritten Quartal eine bessere Profitabilität gezeigt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Senkung der diesjährigen Ziele sei keine Überraschung gewesen. Wichtiger sei daher der Ausblick auf 2022 gewesen und der sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. In der Folge kürzte er seine künftigen Schätzungen./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2021 / 09:03 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2021 / 09:03 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.