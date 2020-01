ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo B nach einer Aktualisierung des Bewertungsmodells von 127 auf 135 schwedische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Analyst Guillermo Peigneux Lojo setzte in einer am Donnerstag vorgelegten Studie voraus, dass der Verkauf von UD Trucks an den japanischen Hersteller Isuszu wie angekündigt umgesetzt wird. Der operative Gewinn (Ebit) des Gesamtkonzerns werde trotz des Verkaufs größtenteils stabil bleiben. Das neue Ziel reflektiere den Kursanstieg nach der Ankündigung des Deals. Die Fundamentaldaten des schwedischen Nutzfahrzeugherstellers blieben derweil schwach./ssc/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 18:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.