ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia auf "Buy" belassen. Die ungewissen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise hätten zuletzt Zweifel an den Bilanzen deutscher Wohnimmobilien-Unternehmen gesät, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die meisten Anbieter dürften aber kaum Probleme selbst mit massiven Mietausfällen haben. Auch die Liquiditätslage der Sektorunternehmen sei stark. Die attraktivsten Werte in diesem Kontext seien Deutsche Wohnen und LEG./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2020 / 05:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.