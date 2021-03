NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Gesprächen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Megatrends Urbanisierung, Demografie und Umwelt dürften die wichtigsten Treiber für den Immobilienkonzern werden, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Thema ESG (Ökologie, Soziales, gute Unternehmensführung) sollte eine Marktkonsolidierung auslösen und für Vonovia eher Chance als Risiko sein, da kleinere Unternehmen aus der Branche nicht in der Lage seien, die Energiewende zu bewältigen./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2021 / 15:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2021 / 19:00 / ET



