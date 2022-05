NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 58,40 auf 54,80 Euro gesenkt, aber die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Immobilienkonzern habe angesichts steigender Zinsen seine Strategie geändert, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Montag vorliegenden Studie. Vonovia strebe kurzfristig keine neuen Akquisitionen und keine neuen Schulden an, wolle Teile seines Portfolios über Gemeinschaftsunternehmen abspalten und biete seine Dienstleistungen auch dritten Parteien an. Das neue Kursziel begründete der Analyst mit höheren Annahmen für die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten./gl/ngu



