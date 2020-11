FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vonovia auf "Halten" mit einem fairen Wert von 58,50 Euro belassen. Der Neunmonatsbericht des Immobilienunternehmens sei im Rahmen seiner Erwartungen solide ausgefallen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management habe zudem den operativen Gewinnausblick (FFO) für 2020 am oberen Ende der bisherigen Spanne präzisiert und einen positiven Erstausblick für 2021 formuliert./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2020 / 16:43 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2020 / 16:56 / MEZ



