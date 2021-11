FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Vonovia auf "Halten" mit einem fairen Wert von 57,40 Euro belassen. "Die Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Deutsche-Wohnen-Übernahme war sowohl grundsätzlich als auch der Höhe nach so in Aussicht gestellt worden", schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch den Zeitpunkt habe der Immobilienkonzern "in der letzten Unternehmenspräsentation mit 'frühestens ab der zweiten Novemberhälfte' relativ konkret angedeutet". Sein Bewertungsmodell für die Aktie mit Blick auf die Transaktion habe er aber noch nicht überarbeitet, betonte der Experte./gl/he



