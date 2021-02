FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vonovia auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 66 Euro belassen. Der Immobilienkonzern verfüge in seiner Branche auf längere Sicht über die mit Abstand größte Projektentwicklungspipeline, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig sollte der im März erwartete Geschäftsbericht den Kurs wieder etwas in Schwung bringen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 18:11 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2021 / 18:24 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.