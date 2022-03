FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vonovia auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 61 Euro belassen. Analyst Karsten Oblinger attestierte dem Immobilienkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie einen soliden Jahresbericht. Für 2022 stelle das Management nun weiteres deutliches Wachstum in Aussicht, vor diesem Hintergrund bleibe er bei seiner Kaufempfehlung. Vonovia sei für Investoren eine defensive Anlagemöglichkeit mit einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2022 / 09:21 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2022 / 09:38 / MEZ



