NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vonovia nach Jahreszahlen von 53 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate hätte einige der Herausforderungen für den Immobilienkonzern beleuchtet, die starke Finanzentwicklung der vergangenen Jahre fortzusetzen, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie preise eine verlangsamte Geschäftsdynamik aber schon mehr als angemessen ein./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2022 / 18:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2022 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.