NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die Aktie der Wohnimmobilien-Gesellschaft gehöre zu den attraktivsten in seinem Portfolio, schrieb Analyst Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Aufwärtspotenzial bis zu seinem Kursziel betrage rund 70 Prozent. Zwar seien Bedenken rund um die Bilanz berechtigt, doch seien die Pläne des Managements zur Lösung des Problems glaubwürdig./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 19:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.