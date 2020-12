MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Wacker Chemie von 123 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Spezialchemiekonzerns bleibe für ihn ein "Top Pick", schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Verkauf des Siltronic-Anteils und die Aussicht auf ein Zusatzgeschäft mit der Produktion eines Corona-Impfstoffkandidaten für Curevac setzten Werte frei zum Beispiel für Dividenden./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2020 / 16:03 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.