FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Wacker Chemie von 115 auf 129 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Abgesehen vom Rückenwind bei der Preisgestaltung für höherwertiges Silikon und starken Polymers-Geschäften gebe es inzwischen weitere Unterstützung, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei verwies er unter anderem auf die Sparte Biosolutions und den jüngst mit Curevac unterzeichneten Liefervertrag über Impfstoffe./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.