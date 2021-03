MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Die innerhalb einer Woche deutlich gestiegenen Polysiliziumpreise seien ein sehr starkes Signal für das auf die Halbleiterindustrie spezialisierte Chemieunternehmen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2021 / 02:54 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.