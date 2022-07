HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie vor Zahlen von 227 auf 196 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vergangene Quartal dürfte das bei weitem beste zweite Jahresviertel in der Unternehmensgeschichte des Spezialchemiekonzerns gewesen sein, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das zuvor beste zweite Quartal datiere aus dem Jahr 2011 mit einem Betriebsergebnis (Ebitda) von 325 Millionen Euro. Die Nachfrage dürfte jedoch ab dem zweiten Halbjahr makroökonomisch bedingt sich ungünstiger entwickeln als zunächst gedacht, der Experte kappte daher seine Schätzungen./ck/tav



