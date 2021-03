HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Zahlen von 115 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Infolge der Corona-Pandemie habe der Chemiekonzern im zweiten Geschäftsquartal einen empfindlichen Geschäftseinbruch erlitten, aber in der zweiten Jahreshälfte 2020 einen Teil davon wieder wettgemacht, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Start ins neue Jahr sei gut verlaufen, die günstigen Aussichten, die sich auch in den zuversichtlichen Zielen niederschlügen, seien jedoch bereits großteils im Aktienkurs eingepreist./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2021 / 14:26 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2021 / 14:43 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.