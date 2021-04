WACKER CHEMIE Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Independent Research hat Wacker Chemie aus Bewertungsgründen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber von 124 auf 130 Euro angehoben. Seit seiner Kaufempfehlung Mitte März sei die Aktie des Spezialchemieunternehmens um rund 15 Prozent gestiegen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar sollte Wacker weiter von der starken Entwicklung des Photovoltaik-Marktes sowie von einem allgemein beschleunigten Wirtschaftswachstum in für Wacker wichtigen Regionen profitieren. Auf Sicht von zwölf Monaten rechne er nun aber nur noch mit einem positiven Gesamtertrag der Aktie von unter 10 Prozent./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2021 / 08:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2021 / 09:00 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.