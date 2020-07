HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie von 52 auf 70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Er habe seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des Spezialchemiekonzerns deutlich nach oben geschraubt, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bray rechnet nun unter anderem mit höheren Margen (Ebitda) im Silikon-Geschäft sowie einem besseren operativen Ergebnis der Polysiliziumsparte./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2020 / 05:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.