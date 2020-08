HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Zahlen von 70 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das zweite Quartal stimme ihn bei dem Spezialchemiekonzern zuversichtlich für eine Erholung der Geschäfte im laufenden Jahresviertel - aber nervöser, was die Profitabilität im Silikon-Bereich betrifft, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Ohne bessere Nachrichten seien die Aktien vorerst zu stark gestiegen./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2020 / 05:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.