ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Wacker Chemie angesichts gestiegener Preise für Polysilizium von 71 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Samuel Perry überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen für den Spezialchemiekonzern deutlich nach oben. Abgesehen von dem kräftigen kurzfristigen Preisauftrieb für den von Wacker produzierten Solarindustrie-Grundstoff bleibe er aber strukturell vorsichtig gestimmt mit Blick auf die Kostenkurve von Wacker und ob Kosteneinsparungen mögliche künftige Preisrückgänge neutralisieren könnten./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2020 / 04:11 / UTC

