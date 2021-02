FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wacker Chemie nach Eckdaten für 2020 von 141 auf 152 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Polysilizium-, Silikon- und Polymer-Produzent habe besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ferner erhöhten die erwarteten Mittelzuflu?sse aus dem Verkauf der Anteile an dem Hersteller von Halbleiterwafern Siltronic den Spielraum für Zukäufe und für eine Sonderdividende ab 2023./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / 15:29 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 15:39 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.