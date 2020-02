NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Dass der Konkurrent OCI seine Polysilizium-Produktion in Südkorea stärker auf Halbleiterqualität und weniger auf Solarqualität ausrichten wolle, sei positiv und negativ zugleich, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So könnte das dann geringere Angebot an Solarpolysilizium diese Preise stützen. Allerdings nehme der Wettbewerb bei Halbleiter-Polysilizium zu - und gerade dieses Geschäft dürfte noch zu den profitableren von Wacker Chemie zählen./mis/ck



