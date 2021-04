LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Die wie erwartet ausgefallenen operativen Resultate des Spezialchemiekonzerns sowie der nur moderat angehobene Jahresausblick könnten negativ am Markt ankommen, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer ersten Reaktion am Freitag. Er verwies darauf, dass der Ausblick weiterhin "deutlich unter den Schätzungen" liege und hält ihn zudem für "zu konservativ". Er rät daher bei fallenden Kursen zuzugreifen./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / 06:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2021 / 06:16 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.