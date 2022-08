NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen für das zweite Quartal und einer Erhöhung der Unternehmensprognosen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Zwar habe er seine Erwartung an den operativen Gewinn für 2022 angehoben, für 2023 sei sie aber weitgehend unverändert und liege ein Viertel unter der durchschnittlichen Marktschätzung, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Gründe seien der drohende Gasmangel in Deutschland, wohl weiter steigende Energiekosten und ein drohendes globales Überangebot beim Solarindustrie-Grundstoff Polysilizium, das auf die Preise drücken würde./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2022 / 18:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.