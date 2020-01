HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson nach einer neuerlichen Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Mit einem schwachen vierten Quartal des Baumaschinenherstellers sei bereits gerechnet worden, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es stelle sich aber die Frage, ob der nordamerikanische Absatzmarkt an Dynamik eingebüßt habe und ob gestiegene Lagerbestände das Unternehmen gezwungen hätten, wichtigen Kunden zu hohe Preisnachlässe zu gewähren./ajx/edh



