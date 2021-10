HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson nach Zahlen zum dritten Quartal und einer angehobenen Jahresprognose von 31 auf 32 Euro erhöht. Die Einstufung lautet weiterhin "Buy". Der Baumaschinenhersteller habe gut abgeschnitten und die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate zeugten erneut von der starken zugrundeliegenden Nachfrage, welche die aktuellen Lieferkettenengässe deutlich in den Schatten stellt./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2021 / 08:15 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.