NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Ein starke Umsatzentwicklung im ersten Quartal spreche für einen guten Jahresstart und der bestätigte Ausblick dafür, dass weitere Preiserhöhungen den steigenden Produktionskosten im Jahresverlauf entgegen wirken können, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet im zweiten und dritten Quartal aber dennoch mit gedämpfteren Quartalen auch wegen hoher Vergleichszahlen aus dem Vorjahr./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 08:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2022 / 08:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.