HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der verdüsterte Margenausblick signalisiere, dass die Profitabilität im zweiten Halbjahr aufgrund der hohen Beschaffungskosten und der durch Lieferkettenprobleme verursachten Ineffizienzen in der Produktion weiter unter Druck geraten wird, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Die ab dem dritten Quartal durchgesetzten Preiserhöhungen reichten daher nicht aus, um die Profitabilität des Baumaschinenherstellers signifikant zu verbessern./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.