FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Wacker Neuson von 9,50 auf 8 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Die Aktie des Baumaschinenherstellers werde nach dem bisherigen Kursrutsch in diesem Jahr nur noch mit der Hälfte ihres Buchwerts gehandelt, schrieben die Experten in einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts. Wegen der Unsicherheiten sei es aber zu früh, um zuzugreifen - auch wenn das Unternehmen künftig wegen staatlicher Maßnahmen von anziehenden Bauausgaben profitieren dürfte./tih/bek



