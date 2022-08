NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Walmart nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 128 US-Dollar belassen. Das Ergebnis je Aktie des US-Einzelhändlers sei viel weniger gesunken als am Markt erwartet, schrieb Analyst Christopher Horvers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil sei die Bruttomarge ein wenig stärker gesunken als von ihm prognostiziert. Zudem seien die Lagerbestände weiter gestiegen, wenn auch nicht so deutlich wie im ersten Quartal./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 08:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2022 / 08:54 / BST





