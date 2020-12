NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Walmart von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 153 auf 170 US-Dollar angehoben. Walmart sei eines der bestpositionierten Unternehmen für alle möglichen Entwicklungen im kommenden Jahr, schrieb Analyst Scot Ciccarelli in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Handelskonzern profitiere von seiner Größe und einem stark wachsenden elektronischen Einzelhandel./bek/gl



