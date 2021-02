MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Westwing von 41 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des Online-Möbelhändlers könnte stark ausfallen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auch mit Blick auf den verlängerten Lockdown bis mindestens 7. März und den weiterhin geschlossenen stationären Läden. Er erhöhte seine Umsatzschätzungen bis 2022. Die gestiegene Bewertung der Vergleichsgruppe sei ein weiterer Grund für die Kurszielerhöhung./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / 12:18 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.