HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Westwing nach endgültigen Jahreszahlen und einem Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Online-Möbelhändlers im vierten Quartal habe die Erwartungen dank einer höheren Bruttomarge übertroffen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe die für 2021 angepeilte Zielspanne für das bereinigte Ebitda deutlich positiv überrascht. Dank seiner differenzierten und in hohem Maß skalierbaren E-Commerce-Plattform sollte Westwing ein Hauptnutznießer des zunehmenden Trends in Richtung Online-Handel bleiben./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2021 / 08:10 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2021 / 08:12 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.