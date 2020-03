FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat Wirecard von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber von 150 auf 120 Euro gesenkt. Der Zwischenstand der Sonderprüfung durch KPMG entlaste den Zahlungsabwickler, was positiv sei, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der derzeitigen erheblichen Unsicherheiten habe er jedoch seine Prognosen gesenkt. Die Auswirkungen der aktuellen Coronavirus-Krise sollten sich für Wirecard aber in Grenzen halten./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2020 / 10:55 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2020 / 12:40 / MEZ



