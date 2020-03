FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wirecard von 168,00 auf 132,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach den durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Einschränkungen im Flugverkehr, in der Touristik, im Reiseverkehr und zuletzt der Schließung vieler Geschäfte dürfte sich auch bei dem Zahlungsabwickler der Wachstumstrend vorübergehend abschwächen, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bis Ende Februar sei hiervon allerdings noch nichts zu spüren gewesen./kro/edh



