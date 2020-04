NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wirecard nach dem Bericht der KPMG-Sonderermittler zu möglichen Bilanzmanipulationen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Es gebe in dem Fall immer noch zu viele Unbekannte, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte kritisierte, dass der Zahlungsabwickler nicht voll und ganz mit den Ermittlern zusammengearbeitet habe und diese keinen Zugang zu Unterlagen aus den entscheidenden Jahren 2016 und 2017 erhalten hätten./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / 00:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / 00:48 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.