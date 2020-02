NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Worldline angesichts der geplanten Übernahme von Ingenico auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Bezahldienstleistungen von Ingenico seien sehr attraktiv und sollten das Wachstum von Worldline verbessern, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei der Geschäftsbereich Banks & Acquirers von Ingenico schwankungsanfällig, zyklisch und kaum vorhersehbar und daher nicht attraktiv./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020 / 21:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.