LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für WPP nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1130 Pence belassen. Das vergangene Geschäftsjahr sei für den Werbekonzern schwach verlaufen, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie habe die Erwartungen auch wegen höherer Steuern verfehlt. Im vierten Quartal sei der prozentuale Rückgang organisch doppelt so hoch gewesen als am Markt erwartet./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2020 / 08:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2020 / 08:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.